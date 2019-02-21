В Курске отключат свет

СЕГОДНЯ 12:39 2019-02-21T12:41:23+03:00

С 25 февраля по 1 марта Курские электросети будут проводить плановые работы Фото: Из архива "КП"

Без электричества останутся все три округа

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С 25 февраля по 1 марта Курские электросети будут проводить плановые работы. Во всех трех округах Курска запланировано отключение электроэнергии.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 25 февраля по 1 марта с 9-00 до 16-00: 1-2-я Прогонные, Велюровая, Парниковая, 1-й Даньшинский переулок 3-23, 4-26; 1-3 Малиновые переулки, Литовская 85/1-85/3, 57-87; 4-5 Кислинские улицы, 7-22-е Степные переулки.

С 25 февраля по 1 марта с 9-30 до 16-00: Народная 13а, 13в, 11; Магистральный проезд 8, 10, 12, 12а.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 25 февраля по 1 марта: Нижняя Луговая 23-61, 4-66; Чумаковская 45-79, 48-72; Овечкина 45а-53; Бочарова 27-41, 40-50; 1-2 Н. Луговые переулки;

Тел. для справок: 32-40-89 .

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 25 февраля по 01 марта с 9-00 до 17-00: 2-й Агрегатный переулок 2-26, 1-29, 1-й Агрегатный переулок 2-30, 1-25, Коллективная 4-88; 1-я Агрегатная 5-23, 14-24, Восход-2, 1 Весенний переулок 1-29, 2-36, 2-й Весенний переулок 1-29, 2-28, 3-й Весенний переулок 7-9, 4-8, 3-я Агрегатная 1-21, 2-50, 2-я Агрегатная 3-27, 4-26, 3-й Весенний проезд 2-18, 4-й Агрегатный переулок 3-17, 2-18, 6-й Агрегатный переулок 2-26, 26/18, 1-21, 7-й Агрегатный переулок 1-25, 2-26, Клубная 1-25, Агрегатная 6-36, 2-й Клубный переулок 4-10, 3-9, 3-й Агрегатный переулок 1-9, 2-6, 1 Клубный переулок 1-17, 2-10, 5 Агрегатный переулок 1-9, 2-8.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU