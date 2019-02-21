Курские спасатели вывели из горящего дома двух человек

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-21T11:49:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Как «КП» сообщала ранее, 21 февраля ночью на улице Верхней Луговой в Курске загорелся жилой дом. В «Службу спасения» позвонили обеспокоенные соседи, которые почувствовали запах дыма. Как выяснилось позже, загорание возникло в одной из комнат частного дома на две семьи.

Через пять минут на место ЧП приехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей. Соседи рассказали, что в этой части дома проживают пожилая женщина и мужчина средних лет. Звено газодымозащитников выдвинулось на разведку.

Спасатели вывели из задымленного помещения двух человек. В результате пожара в одной из комнат дома сгорел диван и личные вещи. Спасенные жильцы от госпитализации отказались.

Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Накануне происшествия виновники пожара распивали спиртное.

ИСТОЧНИК KP.RU