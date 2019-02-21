2019-02-21T11:42:08+03:00
Общество

Житель Пристенского района осужден за поджог

Суд признал его виновным в поджоге скирды соломы, принадлежащей «Пристенской зерновой компании»
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Согласно материалам дела, мужчина решил употребить горячительного и пожаловаться на неустроенность своему знакомому. Из-за наличия судимости, дескать, испытываю проблемы с трудоустройством.

Под действием алкоголя нашелся и лучший выход: отомстить компании, отказавшей в приеме на работу. Отправившись в поле, злоумышленник поджег тюки скирдованной соломы зерновой компании. Убедившись, что пламя хорошо разгорелось, мужчина отправился восвояси.

Спустя всего три дня, благодаря работе сотрудников районного ОМВД и службы безопасности агрохолдинга, подозреваемый был установлен. На суде он полностью признал свою вину, получил очередную судимость и наказание в виде 300 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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