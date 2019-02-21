Житель Пристенского района осужден за поджог
Согласно материалам дела, мужчина решил употребить горячительного и пожаловаться на неустроенность своему знакомому. Из-за наличия судимости, дескать, испытываю проблемы с трудоустройством.
Под действием алкоголя нашелся и лучший выход: отомстить компании, отказавшей в приеме на работу. Отправившись в поле, злоумышленник поджег тюки скирдованной соломы зерновой компании. Убедившись, что пламя хорошо разгорелось, мужчина отправился восвояси.
Спустя всего три дня, благодаря работе сотрудников районного ОМВД и службы безопасности агрохолдинга, подозреваемый был установлен. На суде он полностью признал свою вину, получил очередную судимость и наказание в виде 300 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU