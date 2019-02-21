2019-02-21T11:37:00+03:00
Происшествия

Курянка через суд взыскала с комитета здравоохранения деньги за лекарство

В аптеке несколько месяцев отказывались выдать препарат по льготному рецепту
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина вынуждена была купить препарат за свои деньгиЖенщина вынуждена была купить препарат за свои деньгиФото: Из архива КП.
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В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась мать ребенка-инвалида с жалобой на несвоевременное обеспечение лекарствами.

Женщина одна воспитывает 17-летнего сына с редким гематологическим заболеванием, которое может привести к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности, рассказали в прокуратуре. Чтобы болезнь не прогрессировала, ребенку выписали лекарство по жизненным показаниям для постоянного ежедневного приема.

Но по льготному рецепту ребенку-инвалиду более четырех месяцев не выдавали необходимое лекарство. Поэтому женщина была вынуждена купить его на свои средства.

Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск о взыскании с комитета здравоохранения Курской области суммы, затраченной на покупку лекарственного препарата.

Требования прокурора удовлетворены. С комитета здравоохранения Курской области взыскали 96 тысяч рублей. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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