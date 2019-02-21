Курянка через суд взыскала с комитета здравоохранения деньги за лекарство
В прокуратуру Центрального административного округа Курска обратилась мать ребенка-инвалида с жалобой на несвоевременное обеспечение лекарствами.
Женщина одна воспитывает 17-летнего сына с редким гематологическим заболеванием, которое может привести к сокращению продолжительности жизни или к инвалидности, рассказали в прокуратуре. Чтобы болезнь не прогрессировала, ребенку выписали лекарство по жизненным показаниям для постоянного ежедневного приема.
Но по льготному рецепту ребенку-инвалиду более четырех месяцев не выдавали необходимое лекарство. Поэтому женщина была вынуждена купить его на свои средства.
Прокурор Центрального административного округа Курска направил в суд иск о взыскании с комитета здравоохранения Курской области суммы, затраченной на покупку лекарственного препарата.
Требования прокурора удовлетворены. С комитета здравоохранения Курской области взыскали 96 тысяч рублей. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU