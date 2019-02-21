У психически нездорового курянина изъяли оружие

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-21T11:24:56+03:00

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Прокуратура Фатежского района провела проверку, в ходе которой установила, что у одного из местных жителей, страдающего психическим заболеванием, имеется разрешение на хранение и ношение оружия.

Согласно ФЗ «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам, состоящим на учете у психиатров и наркологов. В таких случаях выдавший лицензию и разрешение орган аннулирует их.

Прокурор направил в суд иск о прекращении действия права психически больного человека на приобретение, хранение и ношение всех видов оружия. Требование прокурора удовлетворили, оружие изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU