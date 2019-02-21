Курский БК «Динамо» обыграл турецкий «Хатай»
Матч закончился со счетом 62:87
Уже 5 марта начнутся игры 1/4 финалаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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20 февраля курский баскетбольный клуб «Динамо» одержал очередную победу в своей группе Евролиги над турецким клубом «Хатай». Первая четверть матча завершилась со счетом 12:23, вторая - 13:21, третья - 16:28 и четвертая - 21:15.
Этим завершились матчи группового этапа. Уже 5 марта начнутся игры 1/4 финала. Первым соперником курских баскетболисток станет польский клуб «ССС Польковице».
ИСТОЧНИК KP.RU