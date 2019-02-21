2019-02-21T09:49:28+03:00
Происшествия

17 пожарных тушили дом в Курске

Возгорание произошло ночью на Верхней Луговой
Яна ШЕЛЕСТ
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В комнате сгорели мебель и вещиВ комнате сгорели мебель и вещиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 февраля в 01:40 в Курске на Улице Верхней Луговой загорелся жилой кирпичный дом размерами 10х12 метров. На место происшествия выехали пожарные двух ПСЧ города Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание ликвидировали в 01:52. В результате пожара в одной комнате дома на площади пять квадратных метров сгорели мебель и вещи.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС десять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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