2019-02-20T16:13:56+03:00
Звезды

В Курске пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества

Их организует Централизованная система библиотек
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На мероприятия приглашаются все желающиеНа мероприятия приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

21 февраля в 12.30 в Центральной городской детской библиотеке на улице К. Либкнехта состоится тематическая программа «Любовь к Отечеству - всех доблестей начало». Юные куряне примут участие в интерактивных конкурсах «Наш солдат силой и умом богат», «Каша из топора», «Военная авиация» и «Секретная шифровка».

В 13.00 в Культурном центре семейного чтения и досуга на проспекте Дружбы начнется исторический турнир «Я Родины славный защитник». Участников ожидают интерактивные конкурсы и игры «Переправа», «Саперы», «Меткий стрелок» и «Санитары». Здесь же будет работать книжно-иллюстративная выставка «Священный долг - Родине служить».

В 14.30 в городском молодежном центре «Гелиос» откроется фотовыставка «Праздник мужества и чести», посвященная Дню защитника Отечества. В экспозиции будут представлены фотоработы детей на военно-патриотическую тематику. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянки смогут пройти обследование на маммографе
Михаил Шуфутинский приедет в Курск
В Курской области продолжает работу "горячая линия" по гриппу
Под Курском загорелся «Матиз»
В Курске выступит Денис Майданов
В Курской области почта будет работать 23 февраля и 8 марта
В Курске пройдет Всероссийский чемпионат ГТО среди студентов
В Курске пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Куряне держат в банках более 116 миллиардов рублей
Курян предупреждают о метели
Курянка, рассчитывая отдохнуть на море, перевела деньги мошенникам
Пенсионер попал под статью за маты в адрес курских властей
Курянина осудили за насилие над ребенком
Курская область получит 40 миллионов рублей на восстановление водных объектов
В Курске марафон "Мир детства" продолжит свою работу
В Курск привезут выставку трофеев, захваченных у боевиков в Сирии
Назначен новый начальник Управления Росгварии по Курской области
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Курске водитель маршрутки сбил девушку