В Курске пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-20T16:13:56+03:00

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21 февраля в 12.30 в Центральной городской детской библиотеке на улице К. Либкнехта состоится тематическая программа «Любовь к Отечеству - всех доблестей начало». Юные куряне примут участие в интерактивных конкурсах «Наш солдат силой и умом богат», «Каша из топора», «Военная авиация» и «Секретная шифровка».

В 13.00 в Культурном центре семейного чтения и досуга на проспекте Дружбы начнется исторический турнир «Я Родины славный защитник». Участников ожидают интерактивные конкурсы и игры «Переправа», «Саперы», «Меткий стрелок» и «Санитары». Здесь же будет работать книжно-иллюстративная выставка «Священный долг - Родине служить».

В 14.30 в городском молодежном центре «Гелиос» откроется фотовыставка «Праздник мужества и чести», посвященная Дню защитника Отечества. В экспозиции будут представлены фотоработы детей на военно-патриотическую тематику. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU