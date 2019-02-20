2019-02-20T16:03:23+03:00
Здоровье

В Курской области продолжает работу "горячая линия" по гриппу

Консультацию можно получить у специалистов по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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Консультации медиков можно получить по телефонуКонсультации медиков можно получить по телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Управление Роспотребнадзора по Курской области и «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» продлевают до 15 марта работу «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Врачи-эпидемиологи расскажут об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, разъяснят, чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры нужно предпринять при первых признаках недомогания, дадут рекомендации для родителей, как уберечь детей от простуды и вирусных инфекций, озвучат правила использования масок и других мер профилактики респираторных инфекций.

Вопросы специалистам можно задать в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до 16-00, с перерывом на с 13-00 до 14-00 по телефонам Управления Роспотребнадзора по Курской области:

- в Курске 8-(4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8-(471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

Телефоны Консультационного центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

в Курске 8 (4712) 22-33-02,

в Суджа 8 (4712-43) 2-21-80,

в Железногорск 8 (471-48) 3-55-11

в Льгов 8 (471-40) 2-31-32

в Щигры 8 (471-45) 4-20-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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