Под Курском загорелся «Матиз»
Пожар произошел в Беловском районе
Огонь повредил в машине моторный отсекФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
20 февраля в 10.17 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Дэу Матиз» в селе Бобрава Беловского района. На место ЧП выехали спасатели ПСЧ № 21 Беловского района.
Возгорание локализовали в 10:33, ликвидировали полностью - в 10:34. Пострадавших нет. Огонь повредил в машине моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
К ликвидации пожара привлекались 10 человек, 4 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU