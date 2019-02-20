Под Курском загорелся «Матиз»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-20T15:53:34+03:00

Огонь повредил в машине моторный отсек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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20 февраля в 10.17 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Дэу Матиз» в селе Бобрава Беловского района. На место ЧП выехали спасатели ПСЧ № 21 Беловского района.

Возгорание локализовали в 10:33, ликвидировали полностью - в 10:34. Пострадавших нет. Огонь повредил в машине моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

К ликвидации пожара привлекались 10 человек, 4 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU