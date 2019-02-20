2019-02-20T15:46:36+03:00
Звезды

В Курске выступит Денис Майданов

Концерт состоится 5 марта
Ольга ДАНИЛОВА
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Денис Майданов приедет в КурскДенис Майданов приедет в Курск
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За свою карьеру Денис Майданов написал и исполнил десятки песен, которые стали народными, и получил за них множество наград: «Песня года», «Золотой граммофон», «Звуковая Дорожка МК», «Шансон года», «Звезды Дорожного радио», «Народный выбор Питер ФМ».

Предельная открытость и искренность, стопроцентная отдача и настоящий живой драйв – это то, что отличает концерты Майданова. Приглашение на его концерт – как звонок от старого друга, который не пропускают.

5 марта в 19:00, МегаГринн

Билеты: 1300-3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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