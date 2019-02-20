В Курске пройдет Всероссийский чемпионат ГТО среди студентов

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-20T14:26:30+03:00

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Зимний чемпионат Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений Курской области. Он стартует 21 февраля в 10.00 в манеже стадиона «Трудовые резервы».

Целью проведения чемпионата - вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и спортом.

Спортивная программа чемпионата состоит из испытаний (тестов) VI ступени комплекса ГТО. Мужчины (юноши): подтягивание на высокой перекладине; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; бег 100 м. Женщины (девушки): сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; бег 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU