2019-02-20T14:26:30+03:00
Спорт

В Курске пройдет Всероссийский чемпионат ГТО среди студентов

Соревнования пройдут на "Трудовых резервах"
Ольга ДАНИЛОВА
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В чемпионате будут участвовать студенты вузовВ чемпионате будут участвовать студенты вузовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Зимний чемпионат Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений Курской области. Он стартует 21 февраля в 10.00 в манеже стадиона «Трудовые резервы».

Целью проведения чемпионата - вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и спортом.

Спортивная программа чемпионата состоит из испытаний (тестов) VI ступени комплекса ГТО. Мужчины (юноши): подтягивание на высокой перекладине; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; бег 100 м. Женщины (девушки): сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; бег 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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