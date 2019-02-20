В Курске пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-20T14:15:45+03:00

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«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет для курян 26 февраля. Всероссийская акция, которая проводится ежегодно, начиная с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, собирает родителей выпускников для ознакомления с процедурой проведения единого государственного экзамена.

В Курске акция пройдет в школе №60. С 11 часов участники смогут пройти всю процедуру ЕГЭ, начиная с рамки металлодетектора, рассадки на рабочие места до получения результатов за государственный экзамен. Для участия необходим только паспорт и ручка с черной пастой.

ИСТОЧНИК KP.RU