2019-02-20T14:15:45+03:00
Общество

В Курске пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Мамы и папы смогут попробовать себя в качестве экзаменуемых
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
За парты сядут родителиЗа парты сядут родителиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет для курян 26 февраля. Всероссийская акция, которая проводится ежегодно, начиная с 2017 года по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, собирает родителей выпускников для ознакомления с процедурой проведения единого государственного экзамена.

В Курске акция пройдет в школе №60. С 11 часов участники смогут пройти всю процедуру ЕГЭ, начиная с рамки металлодетектора, рассадки на рабочие места до получения результатов за государственный экзамен. Для участия необходим только паспорт и ручка с черной пастой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском загорелся «Матиз»
В Курске выступит Денис Майданов
В Курской области почта будет работать 23 февраля и 8 марта
В Курске пройдет Всероссийский чемпионат ГТО среди студентов
Куряне держат в банках более 116 миллиардов рублей
Курян предупреждают о метели
Курянка, рассчитывая отдохнуть на море, перевела деньги мошенникам
Пенсионер попал под статью за маты в адрес курских властей
Курянина осудили за насилие над ребенком
Курская область получит 40 миллионов рублей на восстановление водных объектов
В Курске марафон "Мир детства" продолжит свою работу
В Курск привезут выставку трофеев, захваченных у боевиков в Сирии
Назначен новый начальник Управления Росгварии по Курской области
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Курске водитель маршрутки сбил девушку