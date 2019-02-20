Курян предупреждают о метели

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-20T14:27:48+03:00

Зима пока не сдает свои права Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе поднимется также сильный ветер

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 20 февраля в течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Ветер Северо-западный 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температура по области ночью и днем 0-5º мороза.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU