Курянка, рассчитывая отдохнуть на море, перевела деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-20T13:26:54+03:00

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В конце января жительница Курска, чтобы сэкономить решила заранее забронировать путевки на море. Подруга посоветовала ей обратить внимание на пансионат с комфортабельными номерами и полным пансионом. Женщина воспользовалась поисковым интернет-сервисом, и прошла по одной из предложенных ссылок. Внешне ресурс выглядел, как сайт дома отдыха, содержал информацию о ценах на путевки и предлагал 30-процентную скидку. Курянка оставила онлайн-заявку и вскоре с ней связался человек, представившийся менеджером пансионата. Он назвал номер банковской карты и предложил оплатить заказ. Женщина перевела незнакомцам более 45 тысяч рублей. Прошло две недели, но подтверждения бронирования так и не поступило.

Курянка случайно обнаружила, что в интернете существует другой официальный сайт пансионата, а ресурс, на котором она делала заказ искусно созданная копия. После звонка хозяевам опасения подтвердились, и потерпевшая обратилась в полицию. Выяснилось, что злоумышленники вывели деньги со своего счета в день их поступления. Сейчас их разыскивают, по факту мошенничества завели уголовное дело.

Чтобы обезопасить себя от преступления, в случае бронирования отдыха, нужно связаться с продавцом и попросить уточняющую информацию, например, дополнительные фото. Настоящий хозяин без труда предоставит их. Если же вы получили отказ в предоставлении, остерегайтесь совершать сделки с подобным арендодателем. Выбирайте только проверенные сайты с проверенным электронным адресом, относящимся к компании.

Денежные переводы осуществляйте только на расчетные счета юридического лица, предоставляющего услуги, указанные на официальном сайте. Если в беседе по телефону вам предлагают перечислить деньги на иной юридический счет, не указанный на сайте, – это способ совершить мошенничество

Также откажитесь от 100% предоплаты за услуги. Проверенные продавцы просят предоплату за день проживания и небольшой процент от общей стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU