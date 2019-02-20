Пенсионер попал под статью за маты в адрес курских властей
Следственный комитет Российской Федерации по Курской области завел уголовные дела против 63-летнего жителя Медвенского района. Пенсионера подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти).
По данным следствия 8 февраля днем пьяный пенсионер, находясь в зале Дома культуры в поселке Любач Медвенского района, при выступлении на публичном слушании находящихся при исполнении своих должностных обязанностей глав Медвенского района и Любачанского сельсовета, публично оскорбил их, рассказали в СК.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU