2019-02-20T13:11:18+03:00
Происшествия

Пенсионер попал под статью за маты в адрес курских властей

ЧП произошло в сельском Доме культуры
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело против пенсионера ведет региональный СКДело против пенсионера ведет региональный СКФото: Из архива КП.
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Следственный комитет Российской Федерации по Курской области завел уголовные дела против 63-летнего жителя Медвенского района. Пенсионера подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 319 УК РФ (оскорбление представителей власти).

По данным следствия 8 февраля днем пьяный пенсионер, находясь в зале Дома культуры в поселке Любач Медвенского района, при выступлении на публичном слушании находящихся при исполнении своих должностных обязанностей глав Медвенского района и Любачанского сельсовета, публично оскорбил их, рассказали в СК.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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