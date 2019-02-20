Курянина осудили за насилие над ребенком

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-20T13:02:00+03:00

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Суд вынес приговор 28-летнему жителю Льгова. Он признан виновным в двух эпизодах преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В августе 2018 года вечером мужчина остался наедине с 8-летним сыном своей сожительницы в ее доме в одном из сел Льговского района. Пользуясь моментом, он совершал в отношении мальчика действия сексуального характера, рассказали в СК. О преступлении стало известно после того, как ребенок рассказал все своей матери.

Суд дал мужчине 10 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU