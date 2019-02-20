2019-02-20T12:42:12+03:00
Деловой Курск

Курская область получит 40 миллионов рублей на восстановление водных объектов

Соседняя Липецкая область - 121 миллион рублей
Светлана ВОЛКОВА
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Деньги поступят из федерального бюджетаДеньги поступят из федерального бюджетаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Минприроды России заключило соглашения с регионами о целевых показателях и субсидировании мероприятий в рамках национального проекта «Экология». В 2019 объем финансирования по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» составит порядка 1,2 млрд рублей, включая 40 млн рублей для Курской области.

Уже заключены необходимые соглашения с семью субъектами Российской Федерации о выделении 470,57 млн. рублей из федерального бюджета на мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. Наибольшее финансирование в 2019 году выделено Липецкой и Калужской областям (121 и 100 млн рублей соответственно), Республике Ингушетия (99 млн рублей).

Кроме того, в рамках проекта предусмотрено финансирование в размере 466,3 млн. рублей на улучшение экологического состояния озер и водохранилищ, а также очистку берегов водоемов от мусора. Мероприятия пройдут на территории более чем 70 субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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