2019-02-20T12:13:53+03:00
Общество

В Курске марафон "Мир детства" продолжит свою работу

Распределять собранные средства будут "в открытом формате"
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Средства будут распределять максимально открыто, отметил вриоСредства будут распределять максимально открыто, отметил вриоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Благотворительный марафон «Мир детства» продолжит свою работу в новом формате.

— Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, борьба с бедностью – эта работа в Курской области ведется и ее необходимо продолжать, в том числе, и в рамках благотворительного марафона «Мир детства». В ближайшее время марафон должен максимально открыто представить свою деятельность, а именно разработать сайт организации, открыть страницы в социальных сетях, сделать так, чтобы у земляков стало еще больше возможностей получить всю необходимую информацию и помочь тем, кто в этом особенно остро нуждается, — подчеркнул врио губернатора Роман Старовойт на заседании оргкомитета.

В приоритете – помощь малообеспеченным семьям, тяжелобольным детям, а также тем, кто пострадал от пожаров. Не останутся без внимания и одаренные дети – им также будет оказываться адресная поддержка.

Несмотря на то, что официально сбор средств еще не стартовал, в этом году на расчетный счет марафона уже поступило 327 тысяч рублей. Эти средства, а также остаток денег с прошлого года, были распределены между нуждающимися: рассмотрено 10 заявлений от курян.

К активной работе оргкомитет приступит в ближайшее время. Будет объявлен счет, на который все желающие помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, смогут перечислять средства. Заседания, где будут рассматривать обращения курян, планируется проводить в открытом формате ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском загорелся «Матиз»
В Курске выступит Денис Майданов
В Курской области почта будет работать 23 февраля и 8 марта
В Курске пройдет Всероссийский чемпионат ГТО среди студентов
В Курске пройдет «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
Куряне держат в банках более 116 миллиардов рублей
Курян предупреждают о метели
Курянка, рассчитывая отдохнуть на море, перевела деньги мошенникам
Пенсионер попал под статью за маты в адрес курских властей
Курянина осудили за насилие над ребенком
Курская область получит 40 миллионов рублей на восстановление водных объектов
В Курск привезут выставку трофеев, захваченных у боевиков в Сирии
Назначен новый начальник Управления Росгварии по Курской области
В Сбербанке стартовали продажи нового индивидуального пенсионного плана
В Курске водитель маршрутки сбил девушку