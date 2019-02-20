В Курске марафон "Мир детства" продолжит свою работу

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-20T12:13:53+03:00

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Благотворительный марафон «Мир детства» продолжит свою работу в новом формате.

— Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, борьба с бедностью – эта работа в Курской области ведется и ее необходимо продолжать, в том числе, и в рамках благотворительного марафона «Мир детства». В ближайшее время марафон должен максимально открыто представить свою деятельность, а именно разработать сайт организации, открыть страницы в социальных сетях, сделать так, чтобы у земляков стало еще больше возможностей получить всю необходимую информацию и помочь тем, кто в этом особенно остро нуждается, — подчеркнул врио губернатора Роман Старовойт на заседании оргкомитета.

В приоритете – помощь малообеспеченным семьям, тяжелобольным детям, а также тем, кто пострадал от пожаров. Не останутся без внимания и одаренные дети – им также будет оказываться адресная поддержка.

Несмотря на то, что официально сбор средств еще не стартовал, в этом году на расчетный счет марафона уже поступило 327 тысяч рублей. Эти средства, а также остаток денег с прошлого года, были распределены между нуждающимися: рассмотрено 10 заявлений от курян.

К активной работе оргкомитет приступит в ближайшее время. Будет объявлен счет, на который все желающие помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, смогут перечислять средства. Заседания, где будут рассматривать обращения курян, планируется проводить в открытом формате ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU