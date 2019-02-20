2019-02-20T11:27:15+03:00
Политика

Назначен новый начальник Управления Росгварии по Курской области

Константин Обушев прибыл в Курск из Брянска
Светлана ВОЛКОВА
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Полковник Константин Обушев имеет большой опыт управленческой работыПолковник Константин Обушев имеет большой опыт управленческой работыФото: предоставлено пресс-службой
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Территориальное управление возглавил полковник полиции Константин Обушев, до этого руководивший аналогичной структурой в Брянске.

Нового руководителя представил первый заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-лейтенант Игорь Гетманов.

- Полковник Константин Обушев имеет большой опыт управленческой работы, командования спецподразделениями, а также выполнения служебно-боевых задач на Северном Кавказе и обладает всеми необходимыми качествами для успешного руководства. Уверен в том, что этот опыт позволит ему в дальнейшем успешно совершенствовать подготовку личного состава территориального органа с учетом приграничного расположения области, - отметил генерал-лейтенант.

Полковник полиции Константин Обушев окончил Московский государственный авиационный институт и Академию управления МВД России. В органах внутренних дел РФ - с 1996 года. Более 20 лет посвятил службе в специальных подразделениях. В 2009 году назначен заместителем командира ОМСН (СОБР) Главного Управления МВД России по Центральному федеральному округу. С 2014 году возглавлял ОМОН УМВД России по Тульской области. В 2016 году был назначен начальником Управления Росгвардии по Брянской области. Неоднократно участвовал в выполнении боевых задач на Северном Кавказе, награжден государственными и ведомственными наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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