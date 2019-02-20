2019-02-20T10:33:04+03:00
Происшествия

В Курске водитель маршрутки сбил девушку

ДТП произошло на улице Ленина
Яна ШЕЛЕСТ
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Девушку с травмами отправили в больницуДевушку с травмами отправили в больницуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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19 февраля примерно в 17:35 41-летний водитель маршрутного автобуса «Хендай» двигался со стороны площади Перекальского в сторону улицы Садовой по улице Ленина.

Напротив дома № 71, по предварительным данным, он наехал на 27-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка-пешеход с травмами была госпитализирована ГКБ № 4 города Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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