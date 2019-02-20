2019-02-20T09:44:56+03:00
Происшествия

Под Курском дотла сгорел жилой дом

Хозяин пострадал от угарного газа
Яна ШЕЛЕСТ
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51-летний хозяин надышался угарного газа51-летний хозяин надышался угарного газаФото: Из архива "КП"
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Жилой деревянный дом в деревне Лески Мантуровского района загорелся 19 февраля примерно в 16:45. На место ЧП выехали пожарные опорного пункта Ястребовка Мантуровского района, опорного пункта Средние Апочки Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 17:10, полностью ликвидировали – в 17:15. В результате пожара в доме размером 8 на 10 метров сгорела и обрушилась кровля. 51-летний хозяин надышался угарного газа, его вынесли из дома подоспевшие спасатели.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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