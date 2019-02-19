Курянка вышла из дома с детскими книгами и пропала

СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-19T17:04:56+03:00

5 февраля 2019 года примерно в 23:45 женщина ушла из дома по улице Республиканской города Курска Фото: УМВД России по Курской области.

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Курские полицейские устанавливают местонахождение 40-летней Заложных Натальи Васильевны. 15 февраля 2019 года примерно в 23:45 женщина ушла из дома по улице Республиканской города Курска, и до настоящего времени не вернулась. При себе курянка имела пакет с детскими книгами.

Женщине на вид 40-45 лет, полная, рост 155 см, волосы короткие, темно-каштановые. Была одета в черные брюки, темный свитер, бежевую куртку до колен на пуговицах. На капюшоне куртки меховая отделка. Обута в черные полусапожки без каблука.

Все, кто располагает информацией о месте нахождения женщины или ее передвижении, могут круглосуточно сообщать об этом по телефонам 02, с мобильного 102, номеру 34-00-64 или в любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU