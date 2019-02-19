2019-02-19T16:17:25+03:00
Происшествия

С начала года из Курской области выпроводили 32 "нелегала"

В основном это граждане Узбекистана и Таджикистана
Ольга ДАНИЛОВА
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Иностранца не захотели покинуть в срок РФ и их проводили до границы приставыИностранца не захотели покинуть в срок РФ и их проводили до границы приставыФото: Светлана ВОЛКОВА
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С начала 2019 года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Курской области доставили до пунктов пропуска через Государственную границу РФ 32 незаконных мигранта. Из них - восемь граждан Республики Таджикистан, 14 граждан Республики Узбекистан, пять граждан Республики Шри-Ланка, два гражданина Республики Молдова, и по одному гражданину Украины, Кыргызской Республики и Нигерии.

Мигрантов с документами передали работникам Пограничных управлений ФСБ России для дальнейшей отправки на родину.

Решением суда иностранцы были признаны виновными в совершении административного правонарушения, они не захотели покинуть Российскую Федерацию по истечении срока пребывания. В результате их выдворяли уже "органы".

До выдворения мигранты находились в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

В 2018 году судебные приставы препроводили до пункта пропуска через государственную границу сто иностранных граждан. Это граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама, Индии, Турции, а приезжие из Шри-Ланки и Нигерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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