2019-02-19T15:33:40+03:00
Политика

В Курске готовят спасателей для работы во время паводка

В областном центре развернут четыре переправы
Светлана ВОЛКОВА
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Учебная программа рассчитана на 18 часов практических и теоретических занятийУчебная программа рассчитана на 18 часов практических и теоретических занятийФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 2019 году впервые организовано обучение спасателей, которые будут оказывать помощь на водных переправах. Занятия начались с 18 февраля, а завершатся до 1 марта.

- Всего обучение пройдут 60 человек, - рассказывает директор Учебно-методического центра ГОЧС Курской области Валерий Игнатов. – Сформировано три группы, это спасатели из Курска и районов области, населенные пункты которых подвержены подтоплениям.

Учебная программа рассчитана на 18 часов практических и теоретических занятий.

- Помимо изучения нормативно-правовой базы спасателей учат правилам использования средств спасения на водах, основам первой помощи при утоплении, при получении различных травм, - говорит Геннадий Алябьев, старший государственный инспектор Центра ГИМС Курской области. – Особое внимание уделяем правилам поведения на плавательных средствах, которые каждый спасатель должен будет довести и до «пассажиров» лодки.

В этом году в готовности к развертыванию в Курске – четыре лодочные переправы. Все они будут оснащены необходимыми средствами: мобильным блок-контейнером, информационными плакаты по безопасности лодками, спасательными жилетами и кругами, устройствами громкоговорящей связи.

Кстати, на днях спасатели Аварийно-спасательного формирования Курска провели практическое развертывание мотопомп, предназначенных для оказания помощи населению в откачке воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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