В Курской области за год забраковали более тонны мяса

СЕГОДНЯ 15:23 2019-02-19T15:23:01+03:00

Подозрительную продукцию проверяющие нашли как в магазинах, так и в общепите Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Курской области проверило 307 предприятий, из них 238 предприятий розничной торговли, 56 предприятий общественного питания, 13 предприятий общественного питания придорожного сервиса, один продовольственный рынок, одно предприятие торговли на ярмарке выходного дня.

Во время проверок выявлены следующие нарушения при продаже мяса и мясной продукции:

- продажа мяса с истекшим сроком годности;

- нет маркировки на реализуемой продукции;

- продажа мясной продукции без ветеринарного свидетельства;

- нарушение правила товарного соседства при хранении и продаже пищевой продукции;

- нарушения санитарно-технического содержания предприятий при хранении и продажи мясной продукции;

- нарушение температурного режима хранения и реализации мясной продукции;

- нарушение режима мытья и обработки инвентаря на предприятиях общественного питания.

В 2018 году забраковано 455 партий мясной продукции объемом более тонны. Возбуждено 299 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 1 218 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU