Мошенники списали с карты курянки десять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-19T14:54:52+03:00

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Курянка стала жертвой распространенного мошенничества. Неизвестный позвонил пенсионерке и, представившись сотрудником банка, сообщил, что недавно с ее счета был совершен подозрительный перевод средств. После нескольких наводящих вопросов женщина сообщила, что никаких операций не совершала. Тогда якобы сотрудник банка предложил немедленно отменить перевод, для этого ему потребовалась полная информация о карте, включая пин-код и секретный код с оборота. Используя эти данные, злоумышленники без труда списали почти 10 тысяч рублей со счета женщины. То, что пенсионерка стала жертвой мошенников, она поняла только, когда ей пришло сообщение о нулевом балансе. Сейчас оперативники пытаются найти подозреваемых.

Полиция напоминает, ни один консультант банка при разговоре с клиентом не требует полную конфиденциальную информация об активах. Поэтому получая предложение предоставить секретную информацию, заканчивайте разговор, поскольку это мошенничество. При возникновении спорных вопросов каждый может обратиться в банк, позвонив по номеру, указанному на обороте любой кредитки.

ИСТОЧНИК KP.RU