2019-02-19T14:30:00+03:00
Деловой Курск

На конкурс по восстановлению исторического центра Курска поступило 74 заявки

В числе участников - претенденты со всей России
Ольга ДАНИЛОВА
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Каким станет центр города, пока не ясноКаким станет центр города, пока не ясноФото: Светлана ВОЛКОВА
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На архитектурный конкурс по восстановлению исторического центра Курска поступило 74 заявки.

В числе участников - архитекторы и архитектурные бюро со всей России. Среди них есть известные проектировщики.

Так, московская «Группа компаний ЕКС» проводила работы по благоустройству народного парка «Усадьба Лефортово», восстановлению части комплекса Храма Христа Спасителя. Проектный институт «Гипрокоммундортранс» спроектировал Воронежский камерный театр и занимался благоустройством мемориального комплекса «Площадь Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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