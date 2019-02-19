2019-02-19T13:55:14+03:00
Происшествия

Курянин снял деньги с чужой кредитки

Мужчина расплатился за покупку в ближайшем магазине
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Из архива КП.
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Полицейские установили гражданина, который снял деньги с забытой курянкой банковской карты. Женщина по невнимательности, после совершения операции в банкомате оставила кредитку. Это заметил молодой человек, стоявший следом в очереди. Вместо того, чтобы ее окликнуть, он присвоил карту, рассказали в полиции.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники получили внешний портрет похитителя. Снять наличные подозреваемому не удалось - он не знал пин-код. Однако у карты была функция оплаты без введения секретного кода, прикладывая к специальному аппарату. Имеющиеся на карте деньги, мужчина потратил, сделав крупную покупку в ближайшем магазине. Помощь в поимке похитителя оказали люди, которые увидели объявление о розыске и рассказали, где примерно видели похожего гражданина. Полицейские установили, что подозреваемый – 27-летний житель Мантуровского района. При первом опросе он сознался в содеянном и обязался вернуть похищенную сумму. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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