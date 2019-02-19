Сотрудника курской колонии будут судить за передачу мобильников на зону

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-19T13:50:28+03:00

Сотрудник колонии принимал оплату как налом, так и на карту Фото: Из архива КП.

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Следственный отдел по Центральному административному округу Курска завел уголовное дело против бывшего сотрудника ФКУ ИК-9 УФСИН России по Курской области. Его подозревают по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия с августа по сентябрь 2016 года сотрудник колонии, чтобы подработать, незаконно доставлял мобильные телефоны в режимную зону исправительной колонии, где, согласно договоренности незаметно для окружающих передавал их отбывающему наказание мужчине.

За три передачи экс-УИНовец получил от родственников осужденных, от которых проносил мобильные телефоны, лично и путем перечисления на расчетный счет 20 тысяч рублей.

Преступления были выявлены сотрудниками собственной безопасности УФСИН России по Курской области.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU