В Курске выступит Светлана Сурганова

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-19T13:03:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Ее концертов ждут, как свой личный праздник. Светлана Сурганова - яркая рок-вокалистка, пропагандирующая своим творчеством любовь к жизни. Сурганова выступает яркой фигурой русского рока, она активно гастролирует, играет в спектаклях и музыкальных шоу.

Ее коллектив - «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» - это не просто музыкальная группа, это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни коллектива. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным - визитные карточки группы. Поклонники любят Сурганову за искренность, умение сочетать несочетаемое.

Этой группой восхищаются как юные ценители качественной живой музыки, так и искушенные меломаны. «Сурганова и Оркестр» - обладатели нескольких «золотых дисков», а также самый концертирующий коллектив страны, лидер хит-парадов «Нашего радио».

1 марта в Курке состоится Юбилейный концерт группы «Сурганова и Оркестр». Масштабный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США.

Накануне своего концерта в Курске 16 февраля Светлана Сурганова получила престижную награду - стала победительницей XII церемонии вручения наград в области рок-музыки «Чартова дюжина» в номинации «Солистка». В своей номинации Сурганова обошла Земфиру, Диану Арбенину, Диляру Вагапову и Лусинэ Геворкян.

Вероятно, все дело в энергетике, которую Сурганова выплёскивает на сцене: мощную, поэтическую и очень музыкальную. Она с удовольствием делиться своей душой со всеми, кто приходит на ее выступления.

В Курске группа «Сурганова и Оркестр» выступит 1 марта в концертном зале МегаГРИНН. Начало концерта в 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU