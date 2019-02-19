Под Курском группа подростков грабила односельчан
Нападали в основном на детей и инвалидов
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Прокурор Пристенского района отправил в суд обвинительное заключение по уголовному делу против одиннадцати человек, семь из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в совершении 21 преступления, в числе которых вымогательство, разбои, грабежи и кражи.
Жертвами банды становились малолетние и инвалиды. Нападения происходили на улицах разных населенных пунктов с использованием пневматического оружия и другого оружия.
В результате банда награбила более чем на 200 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU