Под Курском группа подростков грабила односельчан

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-19T12:03:32+03:00

Нападали в основном на детей и инвалидов

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Прокурор Пристенского района отправил в суд обвинительное заключение по уголовному делу против одиннадцати человек, семь из которых несовершеннолетние. Они обвиняются в совершении 21 преступления, в числе которых вымогательство, разбои, грабежи и кражи.

Жертвами банды становились малолетние и инвалиды. Нападения происходили на улицах разных населенных пунктов с использованием пневматического оружия и другого оружия.

В результате банда награбила более чем на 200 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU