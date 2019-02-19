2019-02-19T11:29:26+03:00
Происшествия

Курянина отправили лечиться от туберкулеза через суд

На мужчину поступила жалоба из больницы
Ольга ДАНИЛОВА
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Больной был опасен для окружающих, отметили в прокуратуреБольной был опасен для окружающих, отметили в прокуратуреФото: Из архива КП.
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В прокуратуру поступила информация из районной больницы о том, что уклоняется от лечения больной туберкулезом.

Выяснилось, что мужчина, страдающий открытой формой туберкулеза, отказывается от лечения. При этом он постоянно контактирует с местными жителями, в том числе с детьми. Это ставит под угрозу их жизнь и здоровье, рассказали в прокуратуре.

Прокурор Фатежского района направил в суд иск о принудительной госпитализации больного.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Теперь больного отправят на лечение принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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