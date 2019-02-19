Курянина отправили лечиться от туберкулеза через суд
На мужчину поступила жалоба из больницы
Больной был опасен для окружающих, отметили в прокуратуреФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
В прокуратуру поступила информация из районной больницы о том, что уклоняется от лечения больной туберкулезом.
Выяснилось, что мужчина, страдающий открытой формой туберкулеза, отказывается от лечения. При этом он постоянно контактирует с местными жителями, в том числе с детьми. Это ставит под угрозу их жизнь и здоровье, рассказали в прокуратуре.
Прокурор Фатежского района направил в суд иск о принудительной госпитализации больного.
Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Теперь больного отправят на лечение принудительно.
ИСТОЧНИК KP.RU