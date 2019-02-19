2019-02-19T11:19:36+03:00
Происшествия

Курянин незаконно хранил дома артснаряд

Шрапнель он выкопал и принес домой
Ольга ДАНИЛОВА
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Незаконное хранение оружия грозит срокомНезаконное хранение оружия грозит срокомФото: Из архива КП.
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Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 55-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

В июле прошлого года мужчина выкопал из земли артиллерийский снаряд и принес к себе домой, где хранил до ноября прошлого года, до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции.

По заключению эксперта изъятый предмет является взрывным устройством, а именно шрапнелью – частью выстрела для 76-мм пушки времен Второй мировой войны.

Суд дал жителю Касторенского района год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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