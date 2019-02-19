Курянин незаконно хранил дома артснаряд
Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 55-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.
В июле прошлого года мужчина выкопал из земли артиллерийский снаряд и принес к себе домой, где хранил до ноября прошлого года, до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции.
По заключению эксперта изъятый предмет является взрывным устройством, а именно шрапнелью – частью выстрела для 76-мм пушки времен Второй мировой войны.
Суд дал жителю Касторенского района год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, а также оштрафовал на 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU