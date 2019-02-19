2019-02-19T10:02:02+03:00
Происшествия

За сутки в Курской области сбили двух пешеходов

Одно из ДТП произошло в центре города прямо на переходе
Ольга ДАНИЛОВА
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Одно из ДТП произошло на улице Ленина КурскаОдно из ДТП произошло на улице Ленина КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
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18 февраля примерно в 11:30 43-летний водитель автомобилем ВАЗ-21124, двигаясь по улице Ленина со стороны Садовой в направлении Челюскинцев, напротив дома 86 по улице Ленина, сбил 43-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения. К счастью, пешеход остался жив, с ушибами он доставлен в больницу.

В тот же день примерно в 21:30 27-летний водитель, 1991 г.р., управляя автомобилем «Шевроле Ланос», двигаясь по улице 70 лет Октября поселка Коренево напротив дома № 25 сбил пьяного 49-летнего мужчину. Мужчина шел прямо навстречу автомобилю, сказали в ГИБДД. В ДТП пешеход получил травмы и водитель доставил его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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