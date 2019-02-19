2019-02-19T09:52:53+03:00
Происшествия

В Курске произошло ДТП с участием трех автомобилей

Авария случилась на Магистральном проезде
Ольга ДАНИЛОВА
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Аварии в Курске происходят ежедневноАварии в Курске происходят ежедневноФото: Из архива КП.
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18 февраля примерно в 19:25 в аварию попал автомобиль ВАЗ-11193, под управлением 35-летнего водителя, который двигался со стороны проспекта Кулакова и поворачивал налево на Магистральный проезд.

В пути следования напротив дома № 2 по Магистральному проезду ВАз врезался в автомобиль «Мерседес». За рулем иномарки был 57-летний водитель, который ехал со стороны Южного въезда Курска в направлении проспекта Кулакова. В результате столкновения автомобиль ВАЗ-11193 отбросило на ВАЗ-2115, за рулем которого был водитель 52 лет. ВАЗ-2115 стоял за автомобилем ВАЗ-11193. В результате ДТП водитель ВАЗ-11193 получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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