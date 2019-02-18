В Курске состоится зимний фестиваль РДШ
Праздник пройдет в необычном формате – на катке
В фестивале примут участие триста мальчишек и девчонокФото: Яна ШЕЛЕСТ
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19 февраля в 12.00 на территории торгово-развлекательного комплекса "МегаГринн" состоится региональный зимний фестиваль Российского движения школьников, участниками которого станут триста мальчишек и девчонок.
В 12.00 на катке «Мегалед» состоится торжественное открытие фестиваля «РДШ-46», а затем начнется массовое катание на коньках и «Классная встреча на льду».
В 13.30 ребята примут участие в интерактивном квесте «Мы – команда РДШ!» (территория ТРК «МегаГринн», старт квеста около сцены на 4-м этаже).
В 14.30 состоится подведение итогов, пройдут розыгрыши и награждения.
ИСТОЧНИК KP.RU