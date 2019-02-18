Под Курском у таксиста разукомплектовали авто
В Солнцевском районе поймали похитителя автозапчастей с машины водителя такси. Таксист приехал к знакомым, припарковав транспорт на ночь возле дома. Чужую машину, прежде не замеченную в районе, увидел 24-летний местный житель.
Без труда почти полностью он разукомплектовал ВАЗ, выбрав то, что в дальнейшем сможет использовать для своей машины. Позже при обыске у него обнаружили часть похищенной техники. В момент кражи вор нанес технические повреждения чужому транспорту. Вопрос возмещение ущерба за это в дальнейшем будет решаться в порядке гражданского судопроизводства, сказали в полиции. По факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU