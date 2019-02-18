2019-02-18T15:42:30+03:00
Происшествия

Под Курском у таксиста разукомплектовали авто

На запчасти машину разобрал за ночь местный умелец
Ольга ДАНИЛОВА
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Таксист лишился автомобиля, оставив его на ночь возле домаТаксист лишился автомобиля, оставив его на ночь возле домаФото: Из архива КП.
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В Солнцевском районе поймали похитителя автозапчастей с машины водителя такси. Таксист приехал к знакомым, припарковав транспорт на ночь возле дома. Чужую машину, прежде не замеченную в районе, увидел 24-летний местный житель.

Без труда почти полностью он разукомплектовал ВАЗ, выбрав то, что в дальнейшем сможет использовать для своей машины. Позже при обыске у него обнаружили часть похищенной техники. В момент кражи вор нанес технические повреждения чужому транспорту. Вопрос возмещение ущерба за это в дальнейшем будет решаться в порядке гражданского судопроизводства, сказали в полиции. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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