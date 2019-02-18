2019-02-18T15:10:20+03:00
Происшествия

В Курске поймали автовора

Мужчина забрал из машины антирадар и навигатор
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Подозреваемого поймали по горячим следамПодозреваемого поймали по горячим следамФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже имущества из автомобиля курянина. Автолюбитель припарковал транспорт и отправился в магазин, выходя из которого заметил, как неизвестный из уже открытой машины забирает навигатор и антирадар. Вор, заметив приближающегося хозяина, стал убегать.

Благодаря тому, что хозяин авто сразу сообщил в полицию, дежурная часть незамедлительно передала ориентировки на розыск злоумышленника. Уже в течение получаса экипаж дорожно-патрульной службы заметил подходящего под приметы мужчину. При виде полицейских он вновь попытался скрыться, но был блокирован. У него изъяли технику, хозяин авто купил ее меньше недели назад. После оценки, она будет возвращена владельцу. Против подозреваемого проводится проверка, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском у таксиста разукомплектовали авто
Курянин украл камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала его
Курянин до смерти забил родную мать
В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали выставку кукол
Прокурор Курской области проведет личный прием
В Курской области за кражу кур завели уголовное дело
Курская область будет сотрудничать с воронежским регионом
В Курской области задержали 23 пьяных водителей
В центре Курска «Ауди» врезался в «Опель»
В Курске сгорел автомобиль
Курян просят помочь в поисках исчезнувшего красноярца
В Курске на КЗТЗ убрали мусорную свалку
В учебных заведениях Курска из-за кори ввели ограничительные мероприятия
В Курской области ожидается сильный ветер, туман и гололед
Курские спасатели усилили контроль на водоемах
На дорогах Курской области пройдут сплошные проверки на трезвость
В Курскую область идет потепление
Главу курского сельсовета будут судить за присвоение
На руководство курской компании завели дело за невыплату зарплаты
В Курске пособие на погребение увеличили на 245 рублей
В УМВД Курска сменился начальник
Курянок бесплатно обследуют на маммографе
Курское дорожное предприятие задолжало два миллиона рублей по зарплате