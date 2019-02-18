В Курске поймали автовора

СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-18T15:10:20+03:00

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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили подозреваемого в краже имущества из автомобиля курянина. Автолюбитель припарковал транспорт и отправился в магазин, выходя из которого заметил, как неизвестный из уже открытой машины забирает навигатор и антирадар. Вор, заметив приближающегося хозяина, стал убегать.

Благодаря тому, что хозяин авто сразу сообщил в полицию, дежурная часть незамедлительно передала ориентировки на розыск злоумышленника. Уже в течение получаса экипаж дорожно-патрульной службы заметил подходящего под приметы мужчину. При виде полицейских он вновь попытался скрыться, но был блокирован. У него изъяли технику, хозяин авто купил ее меньше недели назад. После оценки, она будет возвращена владельцу. Против подозреваемого проводится проверка, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU