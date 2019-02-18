Курянин украл камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала его
Похитителю грозит срок
На подозреваемого завели делоФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
В Курске мужчину подозревают в краже видеокамеры со здания магазина. Ночью неизвестный, закрываясь капюшоном, сумел вырвать прибор. Он был уверен, что камера включена только на основном входе и не работает на служебном.
Однако система записала момент хищения, а также запечатлела внешность похитителя. Утром отсмотренные кадры сразу были переданы полицейским. Оперативники узнали в 32-летнем мужчине ранее судимого за кражу. Вскоре было установлено место его жительства, он был задержан у входа домой. Камеру он продал, а вырученные деньги потратил на спиртное. За кражу мужчина стал фигурантом уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU