Курянин украл камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала его

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-18T14:55:41+03:00

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В Курске мужчину подозревают в краже видеокамеры со здания магазина. Ночью неизвестный, закрываясь капюшоном, сумел вырвать прибор. Он был уверен, что камера включена только на основном входе и не работает на служебном.

Однако система записала момент хищения, а также запечатлела внешность похитителя. Утром отсмотренные кадры сразу были переданы полицейским. Оперативники узнали в 32-летнем мужчине ранее судимого за кражу. Вскоре было установлено место его жительства, он был задержан у входа домой. Камеру он продал, а вырученные деньги потратил на спиртное. За кражу мужчина стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU