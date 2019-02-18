2019-02-18T14:23:44+03:00
Происшествия

Курянин до смерти забил родную мать

Трагедия произошла в слободе Михайловка
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит длительный срокКурянину грозит длительный срокФото: Из архива КП.
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Следственный комитет завел уголовное дело против прежде судимого 36-летнего жителя Железногорского района. Его подозревают по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия 14 февраля с шести вечера по полуночи пьяный курянин был в квартире, расположенной в слободе Михайловка Железногорского района, где и разыгралась трагедия. Во время ссоры со своей 52-летней матерью, он жестоко избил ее, нанося удары руками и ногами по голове и шее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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