В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали выставку кукол

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-18T13:27:18+03:00

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17 февраля в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» показали мультфильм «Принцесса и дракон» (6+). Это российская семейная анимационная фэнтези-лента от создателей мультсериала «Маша и Медведь». Главную героиню озвучила певица, актриса и телеведущая Ани Лорак. На работу над мультфильмом ушло более тысячи дней, и это определено его сложностью: 50 персонажей и 20 уникальных локаций.

Мастер-классы прошли перед показом мультфильмаФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сюжет таков. Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона. Дело за малым — волшебную страну спасти, да домой вернуться к завтраку.

Мастер-классы - прямо в фойеФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

А перед киносеансом в фойе драматического театра «Курский кинофонд» провел мероприятие «Мир, полный чудес!»: подвижные игры с аниматором и занимательные мастер-классы от педагогов Центра детского творчества. Выставку авторских кукол представила Татьяна Неверович. Экспонаты ее выставки обладают своей энергетикой и удивляют полетом фантазии автора. Также зрителей ждала книжная выставка детской литературы от областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.

Куклы и их хозяйка Татьяна НеверовичФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Перед фильмом на экране ребята увидели короткий мультфильм о страшном, но жутко симпатичном Страшилище–Хорошилище. Это работа студии «Союзмультфильм» 2017 года по мотивам сказки Алексея Лисаченко, - молодого писателя из Екатеринбурга.

Проект "Кино в театре".

ИСТОЧНИК KP.RU