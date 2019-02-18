2019-02-18T13:27:18+03:00
Звезды

В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали выставку кукол

Также здесь прошли творческие мастер-классы
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Выставка кукол в драмтеатреВыставка кукол в драмтеатреФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

17 февраля в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» показали мультфильм «Принцесса и дракон» (6+). Это российская семейная анимационная фэнтези-лента от создателей мультсериала «Маша и Медведь». Главную героиню озвучила певица, актриса и телеведущая Ани Лорак. На работу над мультфильмом ушло более тысячи дней, и это определено его сложностью: 50 персонажей и 20 уникальных локаций.

Мастер-классы прошли перед показом мультфильма Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мастер-классы прошли перед показом мультфильмаФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сюжет таков. Принцесса Варвара находит в библиотеке замка магическую книгу и с ее помощью оказывается в волшебной стране, где встречает фантастических животных, веселых гномов и настоящего дракона. Дело за малым — волшебную страну спасти, да домой вернуться к завтраку.

Мастер-классы - прямо в фойе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мастер-классы - прямо в фойеФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

А перед киносеансом в фойе драматического театра «Курский кинофонд» провел мероприятие «Мир, полный чудес!»: подвижные игры с аниматором и занимательные мастер-классы от педагогов Центра детского творчества. Выставку авторских кукол представила Татьяна Неверович. Экспонаты ее выставки обладают своей энергетикой и удивляют полетом фантазии автора. Также зрителей ждала книжная выставка детской литературы от областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.

Куклы и их хозяйка Татьяна Неверович Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куклы и их хозяйка Татьяна НеверовичФото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Перед фильмом на экране ребята увидели короткий мультфильм о страшном, но жутко симпатичном Страшилище–Хорошилище. Это работа студии «Союзмультфильм» 2017 года по мотивам сказки Алексея Лисаченко, - молодого писателя из Екатеринбурга.

Проект "Кино в театре".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Курском у таксиста разукомплектовали авто
В Курске поймали автовора
Курянин украл камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала его
Курянин до смерти забил родную мать
Прокурор Курской области проведет личный прием
В Курской области за кражу кур завели уголовное дело
Курская область будет сотрудничать с воронежским регионом
В Курской области задержали 23 пьяных водителей
В центре Курска «Ауди» врезался в «Опель»
В Курске сгорел автомобиль
Курян просят помочь в поисках исчезнувшего красноярца
В Курске на КЗТЗ убрали мусорную свалку
В учебных заведениях Курска из-за кори ввели ограничительные мероприятия
В Курской области ожидается сильный ветер, туман и гололед
Курские спасатели усилили контроль на водоемах
На дорогах Курской области пройдут сплошные проверки на трезвость
В Курскую область идет потепление
Главу курского сельсовета будут судить за присвоение
На руководство курской компании завели дело за невыплату зарплаты
В Курске пособие на погребение увеличили на 245 рублей
В УМВД Курска сменился начальник
Курянок бесплатно обследуют на маммографе
Курское дорожное предприятие задолжало два миллиона рублей по зарплате