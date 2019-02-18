2019-02-18T12:47:17+03:00
Общество

Прокурор Курской области проведет личный прием

Записаться можно по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
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Обратиться можно по вопросу соблюдения прав и законовОбратиться можно по вопросу соблюдения прав и законовФото: Из архива КП.
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Прокурор Курской области Алексей Цуканов 20 февраля с 10 часов до 11 часов 30 минут проведет прием граждан в прокуратуре Рыльского района по адресу: Рыльск, ул.К.Либкнехта, 27.

По вопросу приема можно обратиться в прокуратуру Рыльского района по телефону 8 (471-52) 2-12-40.

Обратиться на прием можно по вопросу соблюдения прав и законов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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