Прокурор Курской области проведет личный прием
Записаться можно по телефону
Обратиться можно по вопросу соблюдения прав и законовФото: Из архива КП.
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Прокурор Курской области Алексей Цуканов 20 февраля с 10 часов до 11 часов 30 минут проведет прием граждан в прокуратуре Рыльского района по адресу: Рыльск, ул.К.Либкнехта, 27.
По вопросу приема можно обратиться в прокуратуру Рыльского района по телефону 8 (471-52) 2-12-40.
Обратиться на прием можно по вопросу соблюдения прав и законов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU