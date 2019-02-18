2019-02-18T12:21:21+03:00
Политика

Курская область будет сотрудничать с воронежским регионом

Подписано соответствующее соглашение
Светлана ВОЛКОВА
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Подписание соглашенияПодписание соглашенияФото: предоставлено пресс-службой
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Администрация Курской области подписала План мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с Воронежской областью. На сегодняшний день куряне поставляют в Воронежскую область сахар, молоко, колбасные изделия, сливочное масло и другие продовольственные товары. В свою очередь, в наш регион воронежцы ввозят минеральные удобрения, комбикорма, мясо птицы, молоко.

По словам врио губернатора Романа Старовойта, Курская область готова и в дальнейшем расширять линейки поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на рынок соседнего региона.

Напомним, до этого аналогичные соглашения были подписаны с Липецкой и Тульской областями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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