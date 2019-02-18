2019-02-18T10:35:42+03:00
Общество

В Курской области задержали 23 пьяных водителей

Пятеро - отказались от медосвидетельствования
Яна ШЕЛЕСТ
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Граждан просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулемГраждан просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулемФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В минувшие выходные в Курской области прошли рейды по выявлению пьяных водителей. Всего в период с 15 по 17 февраля года в задержали 23 водителей, находящихся в состоянии опьянения, пятеро - отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще пятерых задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам, не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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