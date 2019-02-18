В центре Курска «Ауди» врезался в «Опель»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-02-18T09:49:34+03:00

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17 февраля 2019 года примерно в 13:05 на улице Карла Маркса произошло ДТП с участием ребенка. 30-летний водитель автомобиля «Ауди 80» ехал по улице Карла Маркса со стороны Кавказской в направлении проспекта Победы.

Напротив дома № 72/9 он, двигавшийся на красный свет, столкнулся с автомобилем «Опель Астра», который выезжал с улицы Светлой под управлением 38-летней женщины.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка «Ауди» и пятилетняя пассажирка «Опеля» получили ранения и были доставлены в медучреждения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU