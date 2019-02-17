В Курске сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-17T16:17:27+03:00

Сообщение о ЧП поступило рано утром Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 07.53 17 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Союзная в Курске.

По данным МЧС пожарные прибыли на место ЧП через четыре минуты. Горел автомобиль «ГАЗ 3110». Загорание локализовано в 07:58, ликвидировано в 07:59. Пострадавших нет, сообщили в Управлении.

В результате пожара в автомобиле сгорела пластиковая панель.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU