Курян просят помощь в поисках исчезнувшего красноярца
Мужчина может находиться в любом регионе страны
фото: сайт УМВД по Курской области.
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Курские полицейские попросили помощи в поисках исчезнувшего уроженца Красноярского края. 49-летний Дмитрий Фокин уроженец города Дивногорск. На вид ем: 50-55 лет, рост 170-175 см, волосы светлые с проседью, на правой голени шрам от пореза длиной пять-шесть см.
Как сообщили в региональном УМВД, Дмитрий Юрьевич может находится в любом регионе страны. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с правоохранителями. Звонить можно круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102.
ИСТОЧНИК KP.RU