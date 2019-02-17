2019-02-17T14:08:33+03:00
Происшествия

Курян просят помощь в поисках исчезнувшего красноярца

Мужчина может находиться в любом регионе страны
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт УМВД по Курской области.фото: сайт УМВД по Курской области.
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Курские полицейские попросили помощи в поисках исчезнувшего уроженца Красноярского края. 49-летний Дмитрий Фокин уроженец города Дивногорск. На вид ем: 50-55 лет, рост 170-175 см, волосы светлые с проседью, на правой голени шрам от пореза длиной пять-шесть см.

Как сообщили в региональном УМВД, Дмитрий Юрьевич может находится в любом регионе страны. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят связаться с правоохранителями. Звонить можно круглосуточно по телефону 02, с мобильного 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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