В Курской области осудили бывшего бухгалтера ОМВД за присвоение 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-17T14:02:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера районного ОМВД. Ее признали виновной в присвоении денежных средств.

Выяснилось, что с марта 2016 по июль 2017 подсудимая ежемесячно начисляла себе зарплату, увеличивая ее размер на суммы от 11 до 20 тысяч рублей. Кроме того она составила подложный расходный кассовый ордер и внесла ложные сведения о выдаче денег одному из сотрудников отдела. При этом женщина расписалась в бухгалтерском документе от имени кассира и сотрудника, а деньги забрала себе.

Как сообщили в облпрокуратуре, общая сумма похищенного составила более 270 тысяч. Суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в два года, а также траф 10 тысч. Ущерб женщина полностью возместила.

ИСТОЧНИК KP.RU