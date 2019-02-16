В Курске на КЗТЗ убрали мусорную свалку

СЕГОДНЯ 17:55 2019-02-16T17:55:38+03:00

Контейнерную площадку приведели в порядок Фото: Из архива "КП"

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В департамент экологической безопасности и природопользования Курской области из социальных сетей поступила информация от жителей города Курска о несанкционированном складировании отходов на ул. Гоголя, 47 и ул. Комарова, 8.

По требованию департамента экологической безопасности и природопользования Курской области администрацией города Курска место несанкционированного складирования отходов ликвидировано, а контейнерная площадка приведена в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU